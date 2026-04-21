В Чегемском районе прошла масштабная акция по сбору гуманитарной помощи для участников СВО

В Чегемском районе прошла масштабная акция по сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Инициатива объединила все образовательные организации района.
Очередную партию гуманитарного груза в зону СВО отправили со всего Чегемского района. Сбор организовали волонтеры Добро.Центра – представители общественной организации «Союз молодежи Чегемского района». Подготовили все необходимое и доставили груз в управление образования. После отправили адресатам.
Каждый груз формируют по конкретным запросам бойцов. Это позволяет максимально оперативно закрывать самые актуальные потребности на линии фронта.
Слова поддержки бойцам говорят не только организаторы, но и те, для кого эта акция – возможность внести свой вклад в общее дело.
После отправки гуманитарной помощи в школе №3 Чегема провели молодежный патриотический форум. Перед школьниками выступили волонтеры и общественные деятели, которые помогают фронту с первых дней.
Они объяснили ребятам, почему эта поддержка так важна и как каждая собранная вещь или письмо согревают бойцов. Подобные акции и встречи в Чегемском районе проводят регулярно. Волонтеры и дальше будут собирать гуманитарные грузы. Подчеркивают: пока есть поддержка с тыла, бойцы знают, что о них помнят и ждут домой.
