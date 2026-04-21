Владимир Путин выступил на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России»

21.04.2026 | 21:40
В День местного самоуправления Владимир Путин выступил на третьем Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России» и вручил статуэтку победителю премии «Служение» в номинации «Мужество и героизм – на благо служения Родине». Значимость местного самоуправления как самого близкого к людям уровня публичной власти невозможно переоценить. От него во многом зависит доверие к государству в целом, социальное благополучие граждан, их уверенность в завтрашнем дне, - об этом в своем приветственном выступлении говорил президент страны. Сегодня на передовую муниципального служения с боевой передовой приходят ветераны специальной военной операции. Они готовы принимать ответственные решения, способны повысить эффективность власти муниципального уровня. Многие уже успешно работают на самых разных должностях. Лауреатов премии «Служение» определяют на основе голосования жителей. В этом году оно достигло более полутора миллионов человек. Главную награду в этом году присудили директору Серпейской средней общеобразовательной школы Калужской области, ветерану СВО Евгению Филонову.   https://t.me/vestikbr
