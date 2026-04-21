В Казани с 17 по 19 июня 2026 года состоится пятый Саммит Россия – АСЕАН

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 апреля 2026 года № 268 в Казани состоится пятый Саммит Россия — АСЕАН.
В целях обеспечения подготовки и проведения Саммита будет образован Организационный комитет. Председателем Оргкомитета назначен помощник Президента Российской Федерации Юрий Ушаков. Состав Оргкомитета будет утвержден в ближайшее время.
Встреча будет приурочена к отмечаемому в этом году 35-летию установления отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Главы государств, правительств, представители профильных министерств и ведомств стран АСЕАН, региональных объединений и организаций подведут итоги многолетнего сотрудничества, рассмотрят пути расширения взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах, обменяются мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«В настоящее время диалоговое партнерство России и АСЕАН, преодолев 35-летний рубеж, находится на этапе формирования новой, прагматичной повестки. Саммит Россия — АСЕАН, который состоится в этом году с 17 по 19 июня 2026 года в Казани, призван укрепить это всеобъемлющее сотрудничество, определить новые контуры взаимодействия как на двусторонней основе, так и в формате многосторонних объединений, а также обеспечить углубление экономической взаимосвязанности и совместное реагирование на вызовы в области региональной безопасности в условиях формирования многополярной архитектуры международных отношений. В ходе мероприятий планируется провести глубокий анализ всего комплекса российско-асеановского сотрудничества, а также наметить долгосрочные ориентиры совместной работы в области политики, безопасности, экономики, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах. Проведение предстоящих мероприятий призвано обеспечить дальнейшее развитие стратегического взаимодействия стран, опирающегося на фундаментальные принципы взаимного уважения, сбалансированного учета интересов и ориентации на реальную пользу для народов наших государств», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.
В рамках Саммита ожидается подписание межправительственных и межведомственных соглашений в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.
Четвертый Саммит Россия — АСЕАН состоялся в 2021 году в режиме видеоконференции. По его итогам были приняты Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства Россия — АСЕАН на 2021−2025 годы, совместные заявления по построению мирного, стабильного и устойчивого региона, а также по сотрудничеству в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
