Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Казани с 17 по 19 июня 2026 года состоится пятый Саммит Россия – АСЕАН

21.04.2026 | 19:40
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 апреля 2026 года № 268 в Казани состоится пятый Саммит Россия — АСЕАН. В целях обеспечения подготовки и проведения Саммита будет образован Организационный комитет. Председателем Оргкомитета назначен помощник Президента Российской Федерации Юрий Ушаков. Состав Оргкомитета будет утвержден в ближайшее время. Встреча будет приурочена к отмечаемому в этом году 35-летию установления отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Главы государств, правительств, представители профильных министерств и ведомств стран АСЕАН, региональных объединений и организаций подведут итоги многолетнего сотрудничества, рассмотрят пути расширения взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах, обменяются мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  
«В настоящее время диалоговое партнерство России и АСЕАН, преодолев 35-летний рубеж, находится на этапе формирования новой, прагматичной повестки. Саммит Россия — АСЕАН, который состоится в этом году с 17 по 19 июня 2026 года в Казани, призван укрепить это всеобъемлющее сотрудничество, определить новые контуры взаимодействия как на двусторонней основе, так и в формате многосторонних объединений, а также обеспечить углубление экономической взаимосвязанности и совместное реагирование на вызовы в области региональной безопасности в условиях формирования многополярной архитектуры международных отношений. В ходе мероприятий планируется провести глубокий анализ всего комплекса российско-асеановского сотрудничества, а также наметить долгосрочные ориентиры совместной работы в области политики, безопасности, экономики, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах. Проведение предстоящих мероприятий призвано обеспечить дальнейшее развитие стратегического взаимодействия стран, опирающегося на фундаментальные принципы взаимного уважения, сбалансированного учета интересов и ориентации на реальную пользу для народов наших государств», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.
  В рамках Саммита ожидается подписание межправительственных и межведомственных соглашений в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Четвертый Саммит Россия — АСЕАН состоялся в 2021 году в режиме видеоконференции. По его итогам были приняты Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства Россия — АСЕАН на 2021−2025 годы, совместные заявления по построению мирного, стабильного и устойчивого региона, а также по сотрудничеству в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных