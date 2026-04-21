Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших

21.04.2026 | 09:30
Сегодня православные христиане отмечают Радоницу – день поминовения усопших. По распоряжению главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова 21 апреля объявили в республике выходным. Радоница приходится на девятый день после Пасхи. Верующие приходят на могилы близких, наводят порядок и возлагают цветы. В этот день особенно важны молитвы за усопших – их читают и в церквях, и дома. После принято устраивать поминальные трапезы. Также в память об ушедших раздают еду малоимущим, жертвуют на храм или помогают тем, кто в этом нуждается. Это считают проявлением милосердия.   https://t.me/vestikbr
