В Нальчике отметили 85‑летие народного поэта КБР и КЧР Ахмата Созаева

В Нальчике состоялся юбилейный вечер. Посвятили 85-летию народного поэта КБР и КЧР Ахмата Созаева. Родом из Белой Речки он прошел большой творческий путь, в котором отразились судьбы родного края, традиции народа и глубокие размышления о человеке и времени.
Его называют голосом балкарской поэзии. А творческий пусть начался в 1968 году со сборника «Вижу солнце». Ахмату Созаеву – 85 и он признается – сколько помнит себя столько и пишет стихи. Каждая строчка наполнена глубоким философским смыслом и лирикой.
Работал редактором Гостелерадио КБР, возглавлял книжное издательство «Эльбрус». С юбилеем именинника поздравил руководитель республики от его имени зачитали приветственный адрес
Долгие годы Ахмат Созаев возглавлял Союз писателей Кабардино-Балкарии. Поздравить мастера слова пришли члены Правительства и Парламента КБР, представители местных администраций республики, а также представители различных общественных организаций, деятели культуры и искусства. В фойе поклонники творчества поэта могли ознакомиться с фотодокументальной выставкой.
