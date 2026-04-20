К 100‑летию Хажбекира Хавпачева: в Кенже состоялась презентация документального фильма о выдающемся деятеле

20.04.2026 | 13:40
В Доме культуры селения Кенже состоялась презентация документального фильма. Его посвятили вековому юбилею выдающегося деятеля Хажбекира Хавпачева. Фильм создан творческой группой ГТРК «Кабардино-Балкария» в рамках цикла «100 лиц эпохи», который рассказывает о выдающихся людях, внесших неоценимый вклад и оставивших заметный след в истории республики. К ним относится и Хажбекир Хавпачев - советский музыковед, музыкальный критик, публицист, писатель-прозаик и поэт. В зал ДК собрались представители рода Хавпачевых, старейшины села, а также педагогический и творческий коллектив 20 школы. В фильме использовались уникальные кадры хроники, фотографии из семейного архива и интервью с родственниками и современниками. Авторам удалось не просто рассказать факты из биографии, но и показать живой образ человека эпохи – его характер, принципы и ту любовь к родной земле, которой он делился с окружающими. Особую ценность картине придало то, что многие события были пропущены через призму семейной памяти самих жителей Кенже. Документальный фильм о Хажбекире Хавпачеве можно посмотреть в сети интернет, на сайте нашего телеканала вести кбр точка ру.   https://t.me/vestikbr
