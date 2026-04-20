В Кабардино-Балкарии сеют подсолнечник

20.04.2026 | 14:20
Земледельцы Терского района Кабардино-Балкарии первыми в республике начали сев подсолнечника - 350 гектаров уже засеяны. Как ожидается, в текущем году в целом по республике культура будет занимать 15 тыс. гектаров. В Прохладненском районе начат сев других масличных культур – льна-кудряша и ярового рапса. Совсем скоро начнется сев сои. Озимый рапс занимает свыше 6 тыс. гектаров, его состояние оценивается как хорошее. Всего по Кабардино-Балкарии, по предварительным данным, площадь под масличными культурами составит 35,8 тыс. гектаров. В прошлом году Кабардино-Балкария собрала 76,5 тыс. тонн масличных культур, превысив урожай 2024 года на 20%. Основу урожая составил подсолнечник с валовым сбором 34,8 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше показателя 2024 года. Сои собрано 25,3 тыс. тонн, рапса - 11,7 тыс. тонн. Остальное пришлось на лен-кудряш (3,6 тыс. тонн) и горчицу (1,1 тыс. тонн).   https://t.me/vestikbr
