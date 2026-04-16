Вдовы участников СВО получат право на бесплатное высшее образование

16.04.2026 | 09:10
Вдовы участников СВО, не вступившие в новый брак, получат право на бесплатное высшее образование. Такой законопроект приняла Госдума на очередном пленарном заседании. Государство выделит на это отдельную квоту. Авторы закона пояснили: супруги погибших военнослужащих оказались в трудной ситуации. Потеря кормильца заставляет их искать работу, поэтому возможность получить высшее образование для них особенно важна. Новые нормы также касаются вдов и вдовцов ополченцев Донбасса, чья жизнь оборвалась из-за ранений и болезней, полученных в боях с 11 мая 2014 года.   https://t.me/vestikbr
