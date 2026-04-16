Кабардино-Балкария обеспечивает треть урожая груш в СКФО

Кабардино-Балкария обеспечивает треть урожая груш в СКФО

16.04.2026 | 09:30
В Кабардино-Балкарии, по данным Росстата, в истекшем году урожай груш составил 31,6 тыс. тонн, что на 8,4% больше показателей 2024 года. Третья часть валового сбора груш по Северо-Кавказскому федеральному округу выращивается в Кабардино-Балкарии. Основным производителем указанной плодовой продукции в Кабардино-Балкарии является население. Так, в личных подсобных хозяйствах выращено порядка 30 тыс. тонн груш. Садоводы Кабардино-Балкарии достигли самой высокой урожайности груш в стране - 340 центнеров с одного гектара, при этом в 2025 году она выросла на 3% в сравнении с предыдущим годом.   https://t.me/vestikbr
