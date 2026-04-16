Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Полиция Терского района пресекла незаконное хранение наркотиков

16.04.2026 | 10:00
Оперативниками ОМВД России по Терскому району совместно с сотрудниками Госавтоинспекции при проведении оперативно-розыскных мероприятий на посту «Таллин» была остановлена автомашина «Лада Гранта» под управлением 41-летнего жителя Ставропольского края. В салоне транспортного средства в качестве пассажира также находился 39-летний житель РСО-Алания. В ходе досмотра салона автомобиля за спинкой заднего пассажирского сиденья полицейские обнаружили сверток с порошкообразным веществом белого цвета. По словам пассажира, изъятое принадлежит ему и является наркотическим средством, которое он приобрел путем поднятия тайниковой закладки для личного потребления без цели сбыта. Экспертиза подтвердила, что находившееся в свертке вещество - метадон, массой 7,56 гр. В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Терскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных