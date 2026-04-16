Полиция Терского района пресекла незаконное хранение наркотиков

Оперативниками ОМВД России по Терскому району совместно с сотрудниками Госавтоинспекции при проведении оперативно-розыскных мероприятий на посту «Таллин» была остановлена автомашина «Лада Гранта» под управлением 41-летнего жителя Ставропольского края. В салоне транспортного средства в качестве пассажира также находился 39-летний житель РСО-Алания.
В ходе досмотра салона автомобиля за спинкой заднего пассажирского сиденья полицейские обнаружили сверток с порошкообразным веществом белого цвета. По словам пассажира, изъятое принадлежит ему и является наркотическим средством, которое он приобрел путем поднятия тайниковой закладки для личного потребления без цели сбыта.
Экспертиза подтвердила, что находившееся в свертке вещество - метадон, массой 7,56 гр. В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Терскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.
