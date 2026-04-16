На трассе «Кавказ» в КБР установили два новых комплекса фиксации нарушений ПДД

На федеральной трассе «Кавказ» в Кабардино-Балкарии установили два новых комплекса автоматической фиксации нарушений. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.
Первая система находится в районе бывшего поста «Баксан», а вторая – перед поворот на село Псынадаха. Они будут фиксировать превышение скорости, непристегнутые ремни, использование телефона за рулем и выезд на встречную полосу. В Госавтоинспекции также напомнили водителям строго соблюдать правила дорожного движения.
