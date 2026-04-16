Круглый стол в рамках форума «Милосердие»: как работать с молодежью для сохранения традиций

В столичной модельной библиотеке прошел круглый стол «Инновационные методы работы с молодежью по сохранению культурного наследия народов России». Его проводят в рамках Пасхального форума «Милосердие» – цикла просветительских лекций.
Главные задачи таких встреч – обсуждать традиционные ценности, искать смыслы у молодежи, воспитывать подрастающее поколение в духе культуры и патриотизма. В этот раз представители общественных организаций и журналисты рассмотрели, какие современные инструменты помогают воспитывать патриотизм у молодежи и с какими сложностями можно столкнуться. Вектор дискуссии задала Екатерина Суркова, руководитель автономной некоммерческой организации «Русское наследие». Именно по ее инициативе проводят круглый стол в Нальчике.
Эксперты также призвали общаться с молодежью на понятном языке, использовать интерактив, применять искусственный интеллект для создания патриотического контента и проводить массовые спортивные проекты. Предложения участников круглого стола впоследствии оформят в виде рекомендаций для образовательных организаций и учреждений культуры.
