Более 140 млн рублей направят на обновление общественного транспорта в Нальчике

В Нальчике обновят общественный транспорт. На эти цели направят более 140 миллионов рублей. Об этом сообщают в правительстве республики.
Большая часть средств поступит из федерального бюджета, остальная – из республиканского. Деньги пойдут на закупку новых автобусов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и региональной программы развития транспорта.
Устаревшие машины заменят на современные. Авторы инициативы отмечают, что это сделает поездки безопаснее и комфортнее для пассажиров. Кроме того, новые автобусы выбрасывают меньше вредных веществ, что улучшит качество воздуха в городе.
