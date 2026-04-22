Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В России стартовало онлайн‑голосование за объекты благоустройства

22.04.2026 | 09:40
В России стартовало онлайн-голосование за объекты благоустройства. Программу «Формирование комфортной городской среды» реализуют по инициативе Президента в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проголосовать жители Кабардино-Балкарии могут до 12 июня. На голосование в республике выдвинули несколько десятков территорий. В Нальчике, Прохладном и Майском – по три объекта. В других городах и крупных селах – по два. В прошлом году победителями стали восемь общественных пространств. Например, в Нальчике сквер у Дворца творчества детей и молодежи набрал почти 12 тысяч голосов, в Баксане пешеходная дорога по проспекту Ленина – больше 9 тысяч. В этом году реализуют проекты, которые не набрали нужного числа голосов ранее. В Нальчике – сквер на месте бывшего мясокомбината, в Прохладном – площадь у ЗАГСа. Проголосовать может любой житель старше 14 лет с подтвержденной учетной записью на Госуслугах. Всего с 2018-го в республике благоустроили сотни общественных пространств и дворовых территорий.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных