В России стартовало онлайн-голосование за объекты благоустройства. Программу «Формирование комфортной городской среды» реализуют по инициативе Президента в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проголосовать жители Кабардино-Балкарии могут до 12 июня.
На голосование в республике выдвинули несколько десятков территорий. В Нальчике, Прохладном и Майском – по три объекта. В других городах и крупных селах – по два. В прошлом году победителями стали восемь общественных пространств. Например, в Нальчике сквер у Дворца творчества детей и молодежи набрал почти 12 тысяч голосов, в Баксане пешеходная дорога по проспекту Ленина – больше 9 тысяч.
В этом году реализуют проекты, которые не набрали нужного числа голосов ранее. В Нальчике – сквер на месте бывшего мясокомбината, в Прохладном – площадь у ЗАГСа. Проголосовать может любой житель старше 14 лет с подтвержденной учетной записью на Госуслугах. Всего с 2018-го в республике благоустроили сотни общественных пространств и дворовых территорий.
