17‑й фестиваль «Ред Фокс Эльбрус Рейс» пройдет в Приэльбрусье со 2 по 8 мая

22.04.2026 | 09:50
Со 2 по 8 мая в Приэльбрусье пройдет 17-й международный фестиваль экстремальных горных видов спорта «Ред Фокс Эльбрус Рейс. Об этом сообщили в правительстве республики. В этом году ожидают более двухсот участников. Фестиваль традиционно приурочили к майским праздникам. Проводит его Федерация альпинизма России при поддержке регионального МЧС, правительства Кабардино-Балкарии, «Кавказ.РФ» и компании Ред Фокс. Соревнования пройдут на склонах Эльбруса. В программе – два международных старта для профессионалов: индивидуальная гонка по ски-альпинизму и ски-марафон – скоростной забег с поляны Азау на западную вершину. Самым массовым станет «вертикальный километр» – этап Кубка России по скайраннингу, где выступят ведущие спортсмены страны, участники Кубка мира. Также проведут традиционный Кубок Победы среди военнослужащих и сотрудников спецподразделений. Организаторы называют его живой связью поколений и данью уважения тем, кто совершал подвиги в этих горах.   https://t.me/vestikbr
