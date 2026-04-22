17‑й фестиваль «Ред Фокс Эльбрус Рейс» пройдет в Приэльбрусье со 2 по 8 мая

Со 2 по 8 мая в Приэльбрусье пройдет 17-й международный фестиваль экстремальных горных видов спорта «Ред Фокс Эльбрус Рейс. Об этом сообщили в правительстве республики.
В этом году ожидают более двухсот участников. Фестиваль традиционно приурочили к майским праздникам. Проводит его Федерация альпинизма России при поддержке регионального МЧС, правительства Кабардино-Балкарии, «Кавказ.РФ» и компании Ред Фокс. Соревнования пройдут на склонах Эльбруса. В программе – два международных старта для профессионалов: индивидуальная гонка по ски-альпинизму и ски-марафон – скоростной забег с поляны Азау на западную вершину.
Самым массовым станет «вертикальный километр» – этап Кубка России по скайраннингу, где выступят ведущие спортсмены страны, участники Кубка мира. Также проведут традиционный Кубок Победы среди военнослужащих и сотрудников спецподразделений. Организаторы называют его живой связью поколений и данью уважения тем, кто совершал подвиги в этих горах.
https://t.me/vestikbr