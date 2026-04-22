Набор в амбассадоры «Профразвития»: жители КБР могут подать заявку до 10 мая

Набор в амбассадоры «Профразвития»: жители КБР могут подать заявку до 10 мая

22.04.2026 | 09:20
Президентская платформа «Россия – страна возможностей» открывает набор в амбассадорскую программу проекта «Профразвитие». Жителей Кабардино-Балкарии приглашают стать частью большой команды. «Профразвитие» запустили в 23-ом году. Сейчас идет четвертый сезон проекта. Он помогает молодежи находить стажировки, получать первый опыт и строить карьеру. К проекту уже присоединились больше 200 тысяч ребят со всей России. Подать заявку могут участники, финалисты или победители прошлых сезонов, а также активные молодые люди, разделяющие ценности проекта. В этом году доступны четыре направления: лектор, активист, наставник и медиа. Амбассадоры будут выступать спикерами, проводить встречи, помогать новичкам и создавать контент. Участников ждут поддержка опытных трекеров, обучение, поездки на федеральные события и возможность реализовать свои идеи. Подать заявку можно до 10 мая на сайте профразвивайся.рф. По итогам отбора 100 участников получат статус амбассадоров и пройдут образовательную онлайн-программу. Самых активных определят в конце года. Программу реализуют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».   https://t.me/vestikbr
