«Вчера, сегодня, завтра»: 112 лет со дня рождения Алима Кешокова

Воин. Поэт. Дипломат… Алим Кешоков. Это имя стало символом адыгской культуры во всем мире. Он командовал полком на войне, был министром просвещения КБАССР. Руководил Союзом писателей РСФСР. Лауреат Государственных премий, Герой Социалистического Труда, его главным оружием всегда оставалось слово. 22 июля исполняется 112 лет со дня рождения Народного писателя Алима Кешокова.
Сегодня на нашем канале вы увидите уникальные архивные кадры и эксклюзивные интервью с теми, кто лично знал великого мастера. Передачу «Вчера, сегодня, завтра», посвященную великому сыну Кабардино-Балкарии, смотрите на «России 1» в 17:00.
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