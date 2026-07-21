В КБР отмечают 32‑ю годовщину утверждения государственной символики

Флаг, гимн, герб… Сегодня исполняется 32 года, как была утверждена официальная символика республики. Флаг Кабардино-Балкарии, наряду с российским знаменем, установлен на всех зданиях госучреждений. Полотнище – из трех горизонтальных полос: сине-голубого, белого и зеленого цвета. В центре стяга – круг на котором стилизовано изображение Эльбруса. Сине-голубой цвет символизирует славу предков, честь живущих, верность и искренность. Белый – миролюбие и добра. Зеленый – свободу в мыслях, делах, поступках, надежду на светлое будущее.
Государственный гимн Кабардино-Балкарии написал известный композитор Хасан Карданов. В основе музыки – мотивы фольклорных песен кабардинцев, балкарцев и русских. Герб Кабардино-Балкарии представляет собой изображение золотого орла в червленом поле щита. Орел – одна из древних эмблем. Это большая гордая птица означает власть закона в республике, верховенство разума и прозорливость. Официальные символы показывают заключающие в себе ценности, на которые республика ориентируется и сейчас.
https://t.me/vestikbr