В Баксанском районе обсудили итоги экзаменационной кампании и хозяйственные вопросы школ

Представители образовательных учреждений Баксанского района собрались накануне в актовом зале местной администрации. На повестке дня итоги экзаменационной кампании в выпускных классах, а также насущные вопросы административно-хозяйственной деятельности образовательных организаций.
Это уже третья встреча главы администрации Баксанского района Адиба Абрегова с директорами образовательных учреждений за последние несколько месяцев. Представители власти, руководители школ и детских садов вместе ознакомились с итогами государственной аттестации выпускников.
Помимо успеваемости, важным остается вопрос воспитания. Потому на встрече обсудили успешные практики в работе с несовершеннолетними. Представителям системы образования рекомендовали не утаивать проблемные аспекты.
Представители правоохранительных органов отчитались об итогах взаимодействия с образовательными учреждениями. В завершение встречи отметили, в ближайшее время участникам направят практические рекомендации по подготовке детей к итоговой аттестации в следующем учебном году.
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