В Прохладном пресечен массовый заезд подростков на кроссовых мотоциклах

Подростки не только устроили «мото-шоу», на котором каждый показательно пытался привлечь к себе внимание посредством опасных трюков, но и снимали все происходящее на камеру, для дальнейшей публикации в социальных сетях. Полицейские МО МВД России «Прохладненский» установили личности всех участников опасного заезда, ими оказались пять несовершеннолетних жителей Прохладненского района в возрасте от 14 до 16 лет.
Всех несовершеннолетних и их родителей полицейские пригласили в отдел полиции, где руководитель Госавтоинспекции Прохладненского района майор полиции Петр Андреев доступно разъяснил взрослым и подросткам всю степень опасности подобных действий, а также напомнил о недопустимости управления спортивным инвентарем по дорогам общего пользования. За допущенные нарушения в отношении несовершеннолетних и их родителей сотрудниками полиции составлено 7 административных материалов на общую сумму до 165 тысяч рублей.
Родители подростков также привлечены к ответственности по ст. 5.35 КоАП Российской Федерации за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Все составленные материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о постановке на профилактический учет. 4 двухколесных транспорта изъяты и помещены на специализированную стоянку.
Госавтоинспекция Кабардино-Балкарии напоминает, кроссовые мотоциклы и питбайки – являются источником повышенной опасности. Родители, которые приобретают и передают право управления подобной техникой, ставят под угрозу жизнь ребенка, кроме того подвергают рискам остальных участников дорожного движения. МВД по Кабардино-Балкарской Республике призывает родителей несовершеннолетних к благоразумию. Не совершайте опрометчивых поступков, берегите и цените жизнь своих детей.
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