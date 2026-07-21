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В Нальчике обсудили сохранение традиционных духовно‑нравственных ценностей

В Нальчике обсудили сохранение традиционных духовно‑нравственных ценностей

21.07.2026 | 18:00
Сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей… Республиканский форум под таким названием прошел сегодня в Нальчике. Его участниками стали представители власти, общественных организаций, духовенства, науки и культуры. Встреча собрала почти семь сотен экспертов. Центральной темой стало исполнение Указа Президента об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Особое внимание уделили работе с молодежью, вопросам исторического просвещения, сохранения культурного наследия, укрепления межнационального и межконфессионального согласия. В программу также вошли тематические секции и экспертные дискуссии. Посвятили их вопросам поддержки института семьи, укрепления общественного согласия и реализации государственной национальной политики.   https://t.me/vestikbr
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