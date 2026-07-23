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В Зольском районе возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки

В Зольском районе возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки

23.07.2026 | 10:50
Следственным отделом по Зольскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении жителя соседнего региона 1992 года рождения, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий) и ч.2 ст.228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств, совершенный в крупном размере). По версии следствия, 6 июля 2026 года на ФКПП «Малка» Зольского района сотрудниками полиции была проведена проверка междугороднего автобуса, следовавшего через территории Кабардино-Балкарской Республики. В ходе личного досмотра у одного их пассажиров было обнаружено наркотическое средство. Находясь в досмотровом модуле, мужчина предложил взятку сотруднику поста в размере 90 тыс рублей за непривлечение его к ответственности за незаконный оборот наркотических средств. Сотрудник полиции отказался принимать взятку и сообщил о происшествии в дежурную часть, противоправные действия взяткодателя были пресечены.   https://t.me/vestikbr
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