В Кабардино-Балкарии провели межведомственные тренировки кинологов

В целях повышения профессиональной квалификации специалистов-кинологов и совершенствования навыков служебных собак на базе ЦКС МВД по Кабардино-Балкарской Республике прошли межведомственные тренировочные занятия. Перед началом практических занятий сотрудники МВД по КБР, УФСИН России по КБР, пограничного управления ФСБ по Кабардино-Балкарской Республике, Росгвардии и Нальчикского линейного отдела МВД на транспорте обсудили актуальные вопросы, связанные с подготовкой специалистов-кинологов. Специалисты-кинологи со своими четвероногими напарниками выполняли упражнения по поиску закладок с образцами запахов наркотических средств и взрывчатых веществ, а также показали навыки по задержанию преступников и преодолению полосы препятствий.Питомцы успешно отработали поставленные задачи на открытой местности, в помещениях и транспортных средствах. Организаторы мероприятия считают, что обмен опытом позволяет кинологам эффективнее организовывать учебно-тренировочный процесс в своих подразделениях, а также более грамотно применять служебных собак в практической деятельности. Межведомственные занятия стали важным этапом в повышении профессионального уровня кинологических служб и укреплении взаимодействия между правоохранительными ведомствами.