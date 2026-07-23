Казбек Коков принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в режиме видеосвязи принял участие в заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Шакирзяновича Хуснуллина.
На повестке - вопросы подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону 2026-2027 годов. Также речь шла о поддержке индивидуального жилищного строительства. В Кабардино-Балкарии работа по предстоящему отопительному сезону уже ведется. Задача коммунальных служб — подготовить к началу холодов котельные, тепловые и водопроводные сети. Проводится и еженедельный мониторинг подготовки организаций ЖКХ к работе в осенне-зимний период.
Чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла в холодное время администрации муниципалитетов организуют круглосуточные аварийно-диспетчерские службы, подготовят необходимые материально-технические резервы для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций. В вопросах поддержки индивидуального жилищного строительства в республике наращивается инженерная инфраструктура территорий.
В прошлом году по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» обновлено 84 километра водопроводных сетей. В текущем будет еще порядка 35 километров — в Нальчике, Баксане, Прохладном, селениях Хабаз, Чегем Второй и Прималкинском. Развитие системы водоснабжения ведется также по государственной программе РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» и программе комплексного развития территорий.
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