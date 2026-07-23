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В России введут сквозной контроль за ценами на продукты питания

В России введут сквозной контроль за ценами на продукты питания

23.07.2026 | 11:10
Соответствующий закон в окончательном чтении приняла Госдума. С первого января следующего года профильные министерства и ведомства начнут отслеживать стоимость товаров по всей цепочке – от импортера и завода-производителя до магазинного прилавка. Нововведение позволит государству в режиме реального времени видеть, где именно формируются необоснованно высокие торговые наценки, и оперативно пресекать спекуляции на рынке. Базой для масштабного мониторинга станут цифровые ресурсы Федеральной налоговой службы. Контролеры получат доступ к сведениям об объемах реализации товаров, чистой прибыли участников рынка и, главное, к чекам из системы онлайн-касс. Специалисты смогут детально оценивать влияние на стоимость логистики, сезонных факторов и удорожания сырья. Полученные данные позволят Федеральной антимонопольной службе мгновенно реагировать на резкие скачки цен и вычислять недобросовестных посредников. Перечень социально значимых товаров, которые попадут под особый надзор, утвердит правительство. Туда гарантированно войдут базовые продукты: от мяса, молока и хлеба до сезонных овощей. При этом в Госдуме подчеркивают: закон защищает бизнес – вся коммерческая информация участников рынка будет строго охраняться режимом налоговой тайны.   https://t.me/vestikbr
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