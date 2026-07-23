Социальный фонд проведет автоматический перерасчет пенсий с 1 августа

С первого августа Социальный фонд России проведет автоматический перерасчет пенсий для работавших в прошлом году граждан. Никаких заявлений подавать не нужно – корректировка выплат произойдет без личного обращения граждан в ведомство.
Сумма прибавки будет зависеть от объема страховых взносов, которые работодатели перечислили за сотрудников в 2025-ом. На основе этих данных специалисты определят количество пенсионных баллов. Перерасчет коснется получателей выплат по старости, инвалидности, а также по потере кормильца.
При этом максимальная прибавка ограничена тремя пенсионными коэффициентами. Проверить свой статус и уточнить накопленные баллы граждане могут в любой момент в личном кабинете на портале Госуслуг.
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