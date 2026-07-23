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Охрана здоровья женщин и новорожденных: КБР вошла в число регионов‑лидеров

Охрана здоровья женщин и новорожденных: КБР вошла в число регионов‑лидеров

23.07.2026 | 13:00
Кабардино-Балкария представила успешные практики поддержки материнства и детства на всероссийском форуме «Родина – это люди. Здоровая семья». Республика вошла в число регионов-лидеров по уровню охраны здоровья женщин и новорожденных. Комплексный подход к ведению пациентов – от планирования беременности до послеродового периода – на форуме презентовали специалисты Перинатального центра КБР. Сегодня эта клиника принимает до 70 процентов всех родов в республике. Одно из ключевых достижений центра – спасение младенцев с экстремально низким весом, в том числе менее 500 граммов. Выживаемость таких новорожденных в регионе сегодня достигает рекордных 80 процентов. Для снижения стресса у будущих мам в практику активно внедряют современные методики: от партнерских родов до немедикаментозного обезболивания с помощью технологий виртуальной реальности. Высокое качество медпомощи в районах обеспечивают регулярные телемедицинские консультации и цифровые обходы родильных отделений по всей республике.   https://t.me/vestikbr
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