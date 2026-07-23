Кабардино-Балкария на 100 % обеспечена государственными учебниками

В преддверии 1-го сентября библиотеки комплектуют, учитывая новые образовательные потребности. Уже закупили почти 340 тысяч экземпляров литературы. На эти цели выделили без малого 340 миллионов рублей. Дополнительно в рамках перехода на единые образовательные стандарты приобрели государственные учебники по истории и обществознанию для 8–9 классов. До конца июля все книги передадут в школы, что позволит начать образовательный процесс без логистических задержек.
Напомним, за последние пять лет на приобретение учебников и учебных пособий было направлено 729 миллионов рублей, в образовательные организации республики поступило свыше миллиона экземпляров литературы. Отдельное внимание уделяется сохранению родных языков и культурных традиций.
Книги по родным языкам, соответствующие новым образовательным стандартам, издают в Кабардино-Балкарии четвертый год. За это время выпустили около 350 тысяч экземпляров, которые также успешно интегрированы в цифровые образовательные платформы. Таким образом, на сегодня Кабардино-Балкария вышла на показатель стопроцентной обеспеченности государственными учебниками в предстоящем учебном году.
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