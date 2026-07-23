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Кабардино-Балкария на 100 % обеспечена государственными учебниками

Кабардино-Балкария на 100 % обеспечена государственными учебниками

23.07.2026 | 13:30
В преддверии 1-го сентября библиотеки комплектуют, учитывая новые образовательные потребности. Уже закупили почти 340 тысяч экземпляров литературы. На эти цели выделили без малого 340 миллионов рублей. Дополнительно в рамках перехода на единые образовательные стандарты приобрели государственные учебники по истории и обществознанию для 8–9 классов. До конца июля все книги передадут в школы, что позволит начать образовательный процесс без логистических задержек. Напомним, за последние пять лет на приобретение учебников и учебных пособий было направлено 729 миллионов рублей, в образовательные организации республики поступило свыше миллиона экземпляров литературы. Отдельное внимание уделяется сохранению родных языков и культурных традиций. Книги по родным языкам, соответствующие новым образовательным стандартам, издают в Кабардино-Балкарии четвертый год. За это время выпустили около 350 тысяч экземпляров, которые также успешно интегрированы в цифровые образовательные платформы. Таким образом, на сегодня Кабардино-Балкария вышла на показатель стопроцентной обеспеченности государственными учебниками в предстоящем учебном году.   https://t.me/vestikbr
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