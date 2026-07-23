Высокотехнологичная помощь станет ближе… в Кабардино‑Балкарии завершается строительство онкологического центра. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в Нальчике готовят к открытию современный диспансер - с новым оборудованием и полным циклом помощи. Учреждение рассчитано на 250 койко-мест, 30 мест дневного стационара и поликлиническое отделение, способное принимать до 100 пациентов в смену.
Внутри блока установят самые современные аппараты МРТ и КТ. Полноценного радиологического лечения здесь ждали больше десяти лет. Возведение диспансера замерло еще 13 лет назад, когда завершилось действие профильной программы.
Только в 2023 году проект получил федеральную поддержку и долгожданное финансирование. Стройку разморозили, а часть старых конструкций, например, приемное отделение, пришлось полностью разобрать и возвести заново.
Палаты отделаны гипсокартоном под дерево. Комнаты рассчитаны на разное количество коек – от двух до четырёх. Особое внимание – комфорту будущих пациентов.
Рост числа зарегистрированных онкобольных за последние полтора года, как отмечают специалисты, связан прежде всего с эффективной диспансеризацией. Болезнь стали чаще выявлять на ранних, наиболее поддающихся лечению стадиях. Новый центр позволит не только лечить, но и вести профилактическую работу с теми, кто находится в группе риска.
Масштабный комплекс площадью 24 тысячи квадратных метров станет крупнейшим онкоцентром на Северном Кавказе. Пять корпусов рассчитаны на 250 коек. Здесь пациенты смогут получать помощь на месте – от сложнейших операций до лучевой терапии на оборудовании, которого раньше в республике не было.
Центр оборудуют техникой экспертного класса: впервые станут доступны передовые методы эндоскопии и бронхоскопии. Продуманная навигация избавит людей от очередей, а само открытие станет серьезным шагом для здравоохранения всего округа.
Усовершенствуют и лучевое лечение. Для этого диспансер оснастят линейными ускорителями – они позволят точечно облучать даже самые мелкие очаги, в том числе в головном мозге. Сейчас на объекте завершают внутреннюю отделку. Новый медицинский центр в Дубках заработает уже в начале следующего года.
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