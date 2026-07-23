Сотрудники МЧС проверили подразделения ведомственной охраны УФСИН по КБР

Сотрудниками регионального управления МЧС России проведена проверка оперативно-служебной деятельности подразделений ведомственной охраны УФСИН по КБР. Мероприятия проводились для определения состояния готовности подразделений к выполнению задач по предназначению и определения состояния служебной деятельности. Личный состав показал хорошие результаты. Однако есть недостатки, над которыми коллективу надо поработать, - отметил главный специалист Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ регионального МЧС России Тимур Кумыков. Оценка служебной деятельности подразделения будет отражена в акте проверки.