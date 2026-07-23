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В Нальчике стартует фестиваль современного искусства «АртЭль»

В Нальчике стартует фестиваль современного искусства «АртЭль»

23.07.2026 | 13:15
«АртЭль»… Фестиваль современного искусства под таким названием пройдет в эти выходные в Кабардино-Балкарии. Площадка будет работать перед Домом молодежи в Нальчике. Ее главная цель – поддержать локальные бренды, укрепить связи между мастерами и бережное отношение к культурным традициям. Свои уникальные изделия представят местные дизайнеры и ремесленники. Для гостей фестиваля подготовили насыщенную программу. Каждый желающий сможет поучаствовать в мастер‑классах: освоить азы живописи и 3D‑моделирования, попробовать силы в гончарном деле и басонном плетении, а также украсить росписью пряники, значки, шопперы и текстильные игрушки. Кроме того, для посетителей будут работать зоны аквагрима и необычные фотолокации.   https://t.me/vestikbr
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