В Нальчике стартует фестиваль современного искусства «АртЭль»

«АртЭль»… Фестиваль современного искусства под таким названием пройдет в эти выходные в Кабардино-Балкарии. Площадка будет работать перед Домом молодежи в Нальчике.
Ее главная цель – поддержать локальные бренды, укрепить связи между мастерами и бережное отношение к культурным традициям. Свои уникальные изделия представят местные дизайнеры и ремесленники. Для гостей фестиваля подготовили насыщенную программу.
Каждый желающий сможет поучаствовать в мастер‑классах: освоить азы живописи и 3D‑моделирования, попробовать силы в гончарном деле и басонном плетении, а также украсить росписью пряники, значки, шопперы и текстильные игрушки. Кроме того, для посетителей будут работать зоны аквагрима и необычные фотолокации.
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