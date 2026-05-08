В Жанхотеко капитально ремонтируют единственный в селе детский сад. Работы ведут по государственной программе «Развитие образования». Здание построили в 86-ом и за 40 лет ремонтируют впервые. Специалисты уже завершили демонтаж старой кровли, оконных и дверных блоков и приступили к подготовке внутренних стен. Детский сад в Жанхотеко расположен в переулке, который носит имя нашего коллеги Казбека Геккиева, погибшего от рук боевиков в 2012 году. Учреждение рассчитано на 100 воспитанников, сейчас его посещают около 60 ребят. На период ремонта детей перевели в здание местной сельской школы. Это позволило не прерывать воспитательный процесс. Завершить работы планируют до сентября этого года.