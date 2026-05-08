В Нальчике продолжают строить очистные сооружения

08.05.2026 | 14:57
В Нальчике продолжают строить очистные сооружения по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Сейчас на объекте завершили подготовительные работы. Идет заливка бетона для фундамента, изготавливают закладные детали для металлических несущих конструкций. Это обеспечит устойчивость сооружений, в том числе к сейсмическим нагрузкам и износу. Отдельное внимание уделяют экологической безопасности. Чтобы не выносить грязь на городские дороги, на въезде оборудовали пункт мойки колес строительной техники. После завершения строительства здесь разместят административные пункты для управления и контроля работы системы. Также благоустроят прилегающую территорию и организуют стоянку для служебного транспорта и техники. Завершить все работы планируют в следующем году.
