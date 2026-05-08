В Чегеме состоялся праздничный концерт ко Дню Победы

Атмосфера праздника и благодарности — в Чегеме состоялся концерт ко Дню Победы. Зрители услышали любимые песни военных лет, которые тронули сердца всех присутствующих. Мероприятие прошло во Дворце творчества в первом Чегеме. На сцене выступили певцы, детские коллективы и танцевальные ансамбли. Исполнили эстрадные и национальные танцы, звучали песни военных лет – «В землянке», «День Победы», «Журавли». Гости отметили, что такие встречи помогают сохранить память о героях войны и объединяют поколения. Праздничная программа собрала жителей разных возрастов, для которых 9 мая остается одним из самых важных и значимых дней в году.