Госдума расширяет перечень смежных межрегиональных маршрутов автоперевозок

В апреле 25-го в нашу редакцию пришло письмо от жителей села Малакановского. Суть обращения - отсутствие транспортного сообщения с районным центром Прохладного в течение нескольких лет. Тогда в ситуации попыталась разобраться наша съемочная группа. И вот год спустя появилась надежда: Госдума России приняла в первом чтении законопроект, разработанный депутатами парламента Кабардино-Балкарии. Инициатива расширяет перечень регионов, которые получат право на организацию смежных межрегиональных маршрутов регулярных автоперевозок пассажиров и багажа. Малакановское – одно из самых отдаленных сел Кабардино-Балкарии. Основано во второй половине 19-го века. Находится в Прохладненском районе на границе со Ставропольским краем... История населенного пункта неразрывно связана с развитием местного племсовхоза. Когда он работал, было налажено регулярное транспортное сообщение с райцентром. Когда перестал, число рейсов значительно уменьшилось. Полностью их отменили в 2022-ом. Два региона, по которым проходит трасса, – Кабардино-Балкария и Ставрополье. Село, по сути, в отрыве от остальной территории республики. Здесь проживает около 500 жителей. В основном пожилые, которым требуется особый уход. Чтобы получить помощь медиков или купить лекарства, ездят в соседние села. На своем транспорте или на такси. За разъяснениями наша съемочная группа обратилась в администрацию Прохладненского района. Там пояснили: маршрут из Дальнего в Малакановское считается межрегиональным, а за такие перевозки отвечает Минтранс. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства уточнили, что межрегиональные маршруты устанавливает и изменяет федеральный Росавтотранс – по предложению перевозчиков: юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Минтранс также предложил администрации Прохладненского района обеспечить транспортное сообщение между Малакановским и Дальним – ведь это населенные пункты внутри одного района. В итоге ведомства переадресовывали вопрос друг другу: район – министерству, министерство – перевозчикам и федеральному Росавтотрансу. Жители Малакановского продолжили ждать момента, когда пустят автобус до Прохладного или хотя бы до соседнего Дальнего, до которого – три часа пешком. Тем временем проблемой занялся парламент Кабардино-Балкарии. Депутаты разработали законопроект об организации регулярных перевозок. Меньше месяца назад Госдума приняла его в первом чтении. Инициатива расширяет список межрегиональных маршрутов, которые могут регулировать власти региона. Представить документ коллегам доверили депутату Госдумы от Кабардино-Балкарии Зауру Геккиеву. Поправки вносятся в закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации. Изменения разработали и в отдельные законодательные акты. В первом чтении социально значимый проект депутаты Госдумы приняли единогласно. Ситуация, которая годами осложняла жизнь жителей Малакановского, наконец сдвинулась с мертвой точки. В скором времени автобусное сообщение с райцентром должны восстановить.