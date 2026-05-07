В Заюково впервые асфальтируют улицу Толстого. Ремонт ведут по госпрограмме развития транспортной системы Кабардино-Балкарии. Укрепление обочин – первое, с чего начали капитальный ремонт улицы. Экскаватором расширяют дорогу до двух с половиной метров, после траншею засыплют специальным строительным материалом и выровняют проезжую часть. К работе приступили в конце апреля. Дорогу восстанавливают по государственной программе развития транспортной системы в Кабардино-Балкарии. Протяженность объекта – около 800 метров. Улица соединяет новый микрорайон Заюково с федеральной трассой. Власти села надеются, развитие дорожной инфраструктуры станет дополнительным стимулом для увеличения числа жителей. Капитальный ремонт осложняет горный рельеф. Но подрядчики намерены справиться до осени: чтобы в максимально короткие сроки обеспечить сельчанам комфортное и безопасное передвижение.