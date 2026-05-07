В Национальном музее КБР продолжает работу выставка «Адыгская гармошка. Голос и судьба»

07.05.2026 | 16:20
В Национальном музее КБР продолжает работу выставка «Адыгская гармошка. Голос и судьба». Проект поддержал Президентский фонд культурных инициатив. В экспозиции – 80 редких инструментов. Выставка работает с 24 апреля. За это время она стала центром притяжения для музыкантов, педагогов и всех, кто интересуется национальной культурой. В основе – частная коллекция Алана Шопарова. Некоторым инструментам больше ста лет. Рядом – архивные фото, документы и личные вещи музыкантов. В рамках проекта провели круглый стол, где обсуждали историю гармоники, её эволюцию и сохранение традиций. Организаторы – центр «Мидов» и Национальный музей. Выставку уже посетили сотни жителей и гостей Нальчика. Экспозиция продолжит работу до 28 июня. В программе – музыкальные экскурсии, концерты и мастер-классы. Каждый желающий может стать частью интерактивного проекта «Гармоника в лицах» и принести фото своего родственника-гармониста.
