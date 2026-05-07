В России введут новый порядок расчёта компенсации за ЖКХ для льготников

07.05.2026 | 16:12
С 1 июля этого года в России меняют порядок расчета компенсации на жилье и коммунальные услуги для льготников. Теперь выплату на содержание жилья и отдельно на коммуналку рассчитают не по фактическому потреблению, а по тарифам и нормативам. При этом в стране сохранят двойную поддержку. Первое направление – субсидии. Они зависят от дохода: если семья тратит на ЖКУ больше 22 процентов, помощь назначат. Второе – льготы. Их предоставляют независимо от дохода инвалидам, ветеранам боевых действий, участникам СВО, чернобыльцам и другим категориям. Для них компенсация составит половину стоимости услуг. Героев России, СССР и Труда полностью освободили от платы. В госдуме отметили: один вид поддержки не отменяет другой – можно оформить оба. Заявления принимают в управлениях соцзащиты по месту жительства.
