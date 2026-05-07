В КБР прошла международная акция «Читаем детям о войне»

В республиканской библиотеке прошла международная акция «Читаем детям о войне». Приурочили ее ко Дню Победы. Для детей читали произведения о Великой Отечественной Войне – рассказы и отрывки из книг, которые помогают понять события тех лет через судьбы людей. Детям читали рассказы и отрывки из книг, которые помогают понять события Великой Отечественной через судьбы людей. А после – говорили о том, что история складывается не только из литературных строк, но и из живых воспоминаний. Личной историей поделилась Галина Пойманова. Вдова участника войны рассказала о близком друге семьи – он только должен был получить аттестат, но в 41-м началась Великая Отечественная, и его сразу отправили на фронт. Отряд отправили в горы, чтобы выведать вражескую разведгруппу. Эти подробности помогли школьникам увидеть войну через реальную человеческую судьбу. А чтобы связь поколений стала еще крепче, детям напомнили: многие улицы Нальчика носят имена Героев Советского Союза. Тема защиты Родины остается актуальной – наши земляки продолжают выполнять боевые задачи на передовой. В завершение встречи к детям обратился директор библиотеки с напутствием. Главная цель акции «Читаем детям о войне» – через лучшие образцы литературы и живые свидетельства привить детям чувство патриотизма. Такие встречи помогают не просто узнать историю, но и почувствовать ее, чтобы память о героях продолжала жить в сердцах.