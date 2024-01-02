В Заюково простились с Хачимом Кармоковым

В Заюково простились с видным государственным и общественным деятелем Хачимом Кармоковым. Глава КБР Казбек Коков принял участие в траурной церемонии.
Доктор экономических наук скончался 30 декабря на 83-м годУ жизни после тяжелой болезни. На митинге в память об ушедшем вспоминали его заслуги в становлении государственности Кабардино-Балкарии в начале 90-х, говорили о деловых и человеческих качествах.
Хачим Кармоков был избран депутатом Госдумы первого созыва, многие годы представлял парламент Кабардино-Балкарии в Совете Федерации. Труд политика отмечен высокими наградами: Почетной грамотой президента России, орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой».
Талантливый руководитель и организатор, человек чести и долга – такие слова звучали на церемонии прощания. Хачим Кармоков похоронен в родном для него селе Заюково.
