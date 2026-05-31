В КБР с начала года собрали почти две тысячи тонн овощей

Почти две тысячи тонн овощей собрали с начала этого года аграрии Кабардино-Балкарии. Как рассказали в профильном министерстве, это не только крупные сельскохозяйственные организации, но и индивидуальные предприниматели. В теплицах вырастили 1780 тонн томатов и около 200 тонн огурцов. Отмечу, что производство овощей закрытого грунта является одним из ведущих направлений АПК республики. По итогам 2025-го валовой сбор тепличных овощей в хозяйствах всех форм собственности превысил 36 с половиной тысяч тонн. Традиционно, основная часть – более 90 процентов – приходится на томаты.