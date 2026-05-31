Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В КБР с начала года собрали почти две тысячи тонн овощей

В КБР с начала года собрали почти две тысячи тонн овощей

31.05.2026 | 18:28
Почти две тысячи тонн овощей собрали с начала этого года аграрии Кабардино-Балкарии. Как рассказали в профильном министерстве, это не только крупные сельскохозяйственные организации, но и индивидуальные предприниматели. В теплицах вырастили 1780 тонн томатов и около 200 тонн огурцов. Отмечу, что производство овощей закрытого грунта является одним из ведущих направлений АПК республики. По итогам 2025-го валовой сбор тепличных овощей в хозяйствах всех форм собственности превысил 36 с половиной тысяч тонн. Традиционно, основная часть – более 90 процентов – приходится на томаты.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных