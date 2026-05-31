В Музее изобразительных искусств организовали мастер-класс по росписи изделий в национальном стиле

31.05.2026 | 18:34
Отдых с пользой… В Музее изобразительных искусств организовали мастер-класс по росписи изделий в национальном стиле… Для школьников и их родителей провела его преподаватель Детской художественной школы Нальчика Амина Пазова. В музее ИЗО в эти дни работает ее персональная выставка «Между собой и миром». Она перекликается с Годом единства народов России и призвана напомнить о важности сохранения наследия нашей многонациональной страны. Уроки мастерства для всех желающих Амина Пазова проводит уже не первый раз. Персональная выставка «Между собой и миром» – это также часть всероссийской акции «Ночь музеев». В это году она проходит под названием «Родное». Организаторы отмечают, такие действа ежегодно объединяют людей разных поколений, помогая сохранить интерес к истории, искусству и национальным традициям.
