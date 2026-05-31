В Госдуме решили снизить возрастной ценз для компенсации за капремонт. Парламентарии предложили скорректировать показатели так: с 65 лет будет действовать скидка 50%, а с 70 лет - полное освобождение от уплаты взносов. Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента. Как отметили члены фракции, пенсионеры сегодня тратят большие суммы на еду, лекарства и оплату ЖКХ. Действующие же льготы начинают действовать только с 70 и 80 лет. В документе отмечается, что инициатива поможет сохранению уровня материальной обеспеченности граждан старшего поколения. Также депутаты рассчитывают на укрепление стабильности в обществе и повышение доверия граждан к государственной социальной политике.