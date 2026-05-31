В Москве отметили День черкесской культуры

В Москве торжественно отметили День черкесской культуры. Праздник организовали в рамках Года единства народов России. Он объединил представителей диаспоры, деятелей науки, культуры, СМИ и общественности. Центральным событием празднования Дня черкесской культуры в Москве стал круглый стол, посвященный вопросам сохранения родного языка. Говорили о популяризации национальной культуры и роли печатных изданий в передаче традиций новым поколениям. В дискуссии участвовали представители черкесской диаспоры, деятели науки, культуры и СМИ, а также представители общественности из Адыгеи, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии. Эксперты также обсудили, как сохранить духовно‑нравственные ценности, родной язык и традиции народов, чтобы не прервать связь поколений. Особое внимание уделили роли СМИ, которые пишут на родном языке. О работе, которую проводят в этом направлении рассказали главные редакторы газет и журналов, действующих на территории трех республик. Обозначили и трудности, с которыми приходится сталкиваться: число читателей, свободно владеющих языком, сокращается, а в редакциях ощущается нехватка профессионалов. На встрече предложили организовать подписку на национальные издания, в том числе для жителей Москвы. Площадкой для круглого стола стал Московский дом национальностей. В фойе ко Дню черкесской культуры развернули тематическую выставку. В экспозицию включили газеты и журналы, национальную литературу. Гостей также угощали традиционными блюдами народов, проживающих на территории трех братских республик.