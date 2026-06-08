В Тырныаузе отметили спортивные достижения Жамболата Локьяева

В Тырныаузе чествовали трёхкратного чемпиона России по греко-римской борьбе, чемпиона Европы и обладателя Кубка мира в индивидуальном зачёте Жамболата Локьяева. В конце мая он завоевал золото в весовой категории до 63 кг. Теперь спортсмен представит Россию на чемпионате мира в Казахстане.
Глава местной администрации Эльбрусского района Мухтар Отаров поздравил Жамболата, его родителей и тренера с победой. Почетными гостями чествования стали заместитель председателя Парламента КБР, олимпийский чемпион Мурат Карданов, заместитель министра спорта республики Заур Хежев, а также делегации из Черекского района, Карачаево-Черкесии и спортивная общественность сел Верхняя Балкария и Хасанья. Спортсмен и его тренер Юрий Локьяев награждены
Почетными грамотами Министерства спорта Кабардино-Балкарии за большой вклад в развитие физической культуры и спорта. Собравшиеся выразили уверенность, что Жамболат еще не раз порадует республику новыми спортивными высотами, а у земляков появится множество поводов для таких же радостных и знаковых встреч.
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