В Чегемском районе задержан предприниматель по подозрению в мошенничестве

По данным следствия, местная жительница заключила договор с индивидуальным предпринимателем на выполнение фасадных работ. 36-летний мужчина убедил её внести предоплату в размере 1,3 миллиона рублей. Однако, получив деньги, предприниматель распорядился ими по своему усмотрению и не выполнил взятые на себя обязательства.
В отношении фигуранта следствием ОМВД России по Чегемскому району возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. МВД по КБР призывает граждан проявлять бдительность при заключении договоров, особенно касающихся крупных сумм. Рекомендуется тщательно проверять надежность исполнителей, изучать их репутацию, ознакомиться с отзывами и, по возможности, запрашивать портфолио выполненных работ. Внесение предоплаты должно быть оправданным. В случае возникновения подозрений в мошеннических действиях следует незамедлительно обращаться в полицию.
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