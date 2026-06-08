Нальчик против Бахчисарая: матч 11‑го тура Второй лиги прошел в столице КБР

В Нальчике состоялся матч 11-тура второй лиги России между местным «Спартаком» и «Кызылташем» из Бахчисарая.
Первый тайм прошел в равной борьбе, ни одной из команд счет открыть не удалось. Судьба решилась во второй половине встречи. На 66-минуте игрок «Кызылташа» Артем Забун поразил ворота хозяев, забил единственный и победный гол в игре. Попытки отыграться красно-белые предпринимали не раз, но реализовать их не сумели.
Отмечено, что перед этим команды располагались в верхней части турнирной таблицы: «Спартак-Нальчик» занимал 6-ое место, имея в активе 16 очков после десяти матчей. «Кызылташ» находился на 4-ой строчке. Добытая победа позволила крымчанам упрочить положение в группе и продолжить борьбу за лидерство. «Спартак-Нальчик», в свою очередь, остался в середине турнирной таблицы.
Следующий матч – на выезде. В рамках очередного тура Второй лиги команда отправится в Ростов, где встретится с игроками «Ростова-2».
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