Соревнования по регби среди юных и взрослых спортсменов состоялись в Нальчике

В Нальчике состоялись соревнования по регби сразу в двух возрастных категориях. Сперва за пальму первенства боролись юные спортсмены, после эстафету приняли взрослые команды Северо-Кавказского федерального округа.
Встречались на стадионе «Спартак». «Кубок Академии регби Юг» объединил мальчиков и девочек до 14 лет. Участвовали представители Ростовской области, Северной Осетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии.
В тот же день на стадионе провели чемпионат СКФО по регби среди мужчин. В соревнованиях участвовали шесть команд, в каждой из которых задействовали по семь игроков. Организаторы отмечают, этот турнир имеет особое значение, поскольку его результаты учитывают при дальнейшем отборе сильнейших коллективов России.
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