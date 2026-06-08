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Соревнования по регби среди юных и взрослых спортсменов состоялись в Нальчике

Соревнования по регби среди юных и взрослых спортсменов состоялись в Нальчике

08.06.2026 | 15:20
В Нальчике состоялись соревнования по регби сразу в двух возрастных категориях. Сперва за пальму первенства боролись юные спортсмены, после эстафету приняли взрослые команды Северо-Кавказского федерального округа. Встречались на стадионе «Спартак». «Кубок Академии регби Юг» объединил мальчиков и девочек до 14 лет. Участвовали представители Ростовской области, Северной Осетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии. В тот же день на стадионе провели чемпионат СКФО по регби среди мужчин. В соревнованиях участвовали шесть команд, в каждой из которых задействовали по семь игроков. Организаторы отмечают, этот турнир имеет особое значение, поскольку его результаты учитывают при дальнейшем отборе сильнейших коллективов России.   https://t.me/vestikbr
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