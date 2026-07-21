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В Тырныаузе наградили победителей Всероссийского конкурса «Кубок Эльбруса»

В Тырныаузе наградили победителей Всероссийского конкурса «Кубок Эльбруса»

21.07.2026 | 14:20
Они везли с собой не только костюмы и репетиции, а целую историю своего края. Сотни километров дорог, разные часовые пояса, а на сцене - один общий пульс. В Тырныаузе впервые провели «Кубок Эльбруса». Конкурс, который становится мостом между поколениями и регионами. Всероссийский конкурс по народным танцам «Кубок Эльбруса» в этом году посвятили Году народного единства. Его главная цель – укрепление общероссийской гражданской идентичности, в том числе через искусство хореографии. В коридорах районного ДК – своя атмосфера. Кто-то повторяет движения перед выходом, кто-то тихо распевается. Для большинства участников – это первый смотр такого уровня. Но, как говорят педагоги, волнение – не помеха, а показатель того, что предстоящее выступление по-настоящему важно. Для большинства участников «Кубок Эльбруса» – дебют на всероссийском уровне. Среди них – 8-летний Мурат Курманов из Чегема. В ансамбле юный артист – лишь недавно, но уже готов бороться за призовое место. Конкурс «Кубок Эльбруса» в Тырныаузе собрал 14 коллективов из разных регионов страны. Гран-при в младшей возрастной категории получил ансамбль «Таулу» из Карачаевска. В старшей категории лидерами члены жюри назвали артистов ансамбля «Синдика» из аула Бесляней Карачаево-Черкессии. Остальные стали лауреатами первой, второй и третьей степени. Коллективы получили кубки, благодарственные письма и грамоты.   https://t.me/vestikbr
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