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В Трудовом кодексе закрепили понятия «стажер» и «стажировка»

В Трудовом кодексе закрепили понятия «стажер» и «стажировка»

27.07.2026 | 12:30
Стажер – официально… В Трудовом кодексе закрепили понятия «стажер» и «стажировка». Соответствующий закон подписал Президент России. Нормативный документ устанавливает особенности регулирования труда граждан, получающих первый профессиональный опыт. Так, стажером признаются лица, получившие или получающие среднее профессиональное, высшее или дополнительное профессиональное образование по программам переподготовки, а также те, кто проходит профобучение. Стажировку можно будет оформить по срочному трудовому договору, который заключается между работодателем и трудящимся для приобретения первичного опыта по профессии. Пройти ее смогут студенты и выпускники вузов и колледжей в течение года после окончания учебы. Основное условие – продолжительность такого вида деятельности не может превышать шесть месяцев.   https://t.me/vestikbr
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